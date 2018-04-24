Иномарка въехала в забор в Сочи. Есть пострадавшие

Авария произошла рано утром в Хостинском районе города Сочи. 37‐летняя женщина за рулем Toyota на рассчитала расстояние и наехала на ограждение тротуара. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Части металлического забора отлетели и попали в 14-летнюю

девочку, которая в это время шла по тротуару. Она получила ушибленные раны.

Обстоятельства аварии выясняются.

В Краснодарском крае 69‐летняя женщина попала в ДТП, когда сопровождала больного в машине скорой помощи. Авария произошла на перекрестке в Армавире.