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Иномарка въехала в забор в Сочи. Есть пострадавшие
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Иномарка въехала в забор в Сочи. Есть пострадавшие 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Авария произошла рано утром в Хостинском районе города Сочи. 37‐летняя женщина за рулем Toyota на рассчитала расстояние и наехала на ограждение тротуара. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Части металлического забора отлетели и попали в  14-летнюю
девочку, которая в это время шла по тротуару. Она получила ушибленные раны.
Обстоятельства аварии выясняются.
В Краснодарском крае 69‐летняя женщина попала в ДТП, когда сопровождала больного в машине скорой помощи. Авария произошла на перекрестке в Армавире.
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