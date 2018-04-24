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Американец сбил двух человек из-за ненависти к работе
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Американец сбил двух человек из-за ненависти к работе 

News.ru 1 час назад
В городе Ботелл (США) мужчина наехал на двух человек, потому что хотел уйти со своей работы, которую он ненавидит.
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