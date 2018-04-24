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Школьный повар сбил двух женщин, чтобы не идти на ненавистную работу
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Школьный повар сбил двух женщин, чтобы не идти на ненавистную работу 

Ридус 2 часа назад
Полицейские арестовали 22-летнего школьного работника после того, как он намеренно сбил двух женщин. Житель американского города Ботелл заявил, что, таким образом, он хотел изменить свою жизнь, потому что устал от работы.
«Я должен был что-то сделать со своей жизнью, поэтому я наехал на этих людей», — рассказал он полицейским.
Ему удалось серьезно ранить пешехода, еще одной женщине удалось отпрыгнуть от надвигающего автомобиля. После этого мужчина направил с вою машину на третью жертву, но ей удалось уйти с дороги.
Одна из пострадавших Эми Портерфилд в этот момент направлялась в ресторан, чтобы отметить с мужем годовщины их свадьбы.
«Я начала переходить улицу, а потом услышала, как едет машина. Я повернулась, в этот момент удар пришелся по левой ноге, я упала на землю», — вспоминает она.
За рулем оказался молодой человек по имени Илай Алдингер. Он рассказал, что в тот день был очень зол и хотел причинить кому-нибудь боль.
По данным KomoNews, мужчина не желал ехать на ненавистную работу и намеревался избежать этого любыми способами.
«Меня не устраивает моя жизнь. Я работаю в пищевой промышленности уже пять лет и ненавижу это», — рассказал он офицеру.
Алдингер заявил, что с удовольствием проведет несколько лет в камере лишь бы не ходить на работу.
Известно, что школьный работник страдал от депрессии, и последние три дня не спал. Его не стали задерживать, а выпустили под залог в миллион долларов, сообщают Argumenti.ru
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