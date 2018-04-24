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На трассе М-5 «Урал» столкнулись четыре большегруза, есть пострадавший
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На трассе М-5 «Урал» столкнулись четыре большегруза, есть пострадавший 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Сызранском районе. Во вторник, 24 апреля, на 918-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись четыре большегруза. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Все фуры двигались попутно со стороны Самары в направлении Москвы. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Его пришлось извлекать с помощью специального оборудования. После мужчине оказали медицинскую помощь, — рассказали в областном главке.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, службы спасения и медики. Инспекторы ГИБДД регулируют движение автотранспорта во время проведения спасательных работ.
— Разлива топлива, а также повреждения груза не произошло, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
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