Пьяные пассажирки обвинили таксиста в избиении

Водитель «Яндекс. Такси», которого пассажирка обвинила в том, что он избил ее ногами, рассказал Телеканалу 360 , как все было на самом деле.

Собеседник телеканала объяснил, что из-за ошибки в геоданных и надбавке к цене поездки, он столкнулся неадекватным поведением пьяных пассажирок. Женщины сначала отказались платить, а потом не отпускали водителя, провоцируя скандал.

«После того, как первая клиентка встала, она набросилась на меня, порвала рубашку, цепочку. Начала глаза царапать — в общем, пыталась нанести физический вред мне. Видимо, машина ее не удовлетворила. Во мне все-таки около ста килограммов, откинуть ее повторно не составило труда. Повторюсь, что я не бил ее. После чего она встала, начала наносить удары ногой по автомобилю — по капоту, решетку доломала. Я заметил, что у меня порвана цепочка и слетел крестик. Я сказал им: «Все, успокойтесь, все равно я собираюсь сейчас ехать в полицию, писать заявление на вас»», — рассказал водитель.

Напомним, ранее, 23 апреля, с заявлением в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что водитель «Яндекс. Такси» избил ее ногами по голове. На тот момент представители агрегатора комментировать случившееся отказались.