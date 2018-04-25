Ещё
Участницу нападения на водителя детского автобуса в Петербурге приговорили к пяти месяцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участницу нападения на водителя детского автобуса в Петербурге приговорили к пяти месяцам 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга признал виновной в хулиганстве Зулфию Саидмуратову по делу о нападении на водителя, который вез детей с новогоднего праздника в город Кировск Ленинградской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Саидмуратову приговорили к пяти месяцам колонии-поселения.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Зулфии Саидмуратовой. Подсудимая вину признала, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что нападение произошло 25 декабря прошлого года на Октябрьской набережной в Петербурге. Иномарка Range Rover 44-летнего Ализаде Мустафаева подрезала автобус, в котором находились 24 ребенка, которые возвращались в Кировск Ленинградской области после новогоднего праздника в Петербурге. Между водителем автобуса, Мустафаевым и его спутницей Зулфей Саидмуратовой начался конфликт.
Следователи пришли к выводу, что в ходе конфликта Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю детского автобуса, а его спутница несколько раз ударила водителя автобуса, предположительно, битой. Нападение происходило на глазах у детей. После совершения преступления Мустафаев и Саидмуратова скрылись с места происшествия. Мустафаева обвинили в покушении на убийство, а Саидмуратову — в хулиганстве.
В начале апреля водитель попросил Невский районный суд прекратить производство по делу в отношении Саидмуратовой за примирением сторон, так как она извинилась перед потерпевшим и возместила ему ущерб, однако суд посчитал, что этого недостаточно для прекращения производства.
ТАСС: последние новости
В Сочи столкнулись два автобуса Водителя перевернувшегося в Тверской области экскурсионного автобуса арестовали В ДТП с автобусом и бетономешалкой под Ростовом пострадали 12 человек
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение