Участницу нападения на водителя детского автобуса в Петербурге приговорили к пяти месяцам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. / ТАСС /. Невский районный суд Петербурга признал виновной в хулиганстве Зулфию Саидмуратову по делу о нападении на водителя, который вез детей с новогоднего праздника в город Кировск Ленинградской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Саидмуратову приговорили к пяти месяцам колонии-поселения.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Зулфии Саидмуратовой. Подсудимая вину признала, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде пяти месяцев в колонии-поселении", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что нападение произошло 25 декабря прошлого года на Октябрьской набережной в Петербурге. Иномарка Range Rover 44-летнего Ализаде Мустафаева подрезала автобус, в котором находились 24 ребенка, которые возвращались в Кировск Ленинградской области после новогоднего праздника в Петербурге. Между водителем автобуса, Мустафаевым и его спутницей Зулфей Саидмуратовой начался конфликт.

Следователи пришли к выводу, что в ходе конфликта Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю детского автобуса, а его спутница несколько раз ударила водителя автобуса, предположительно, битой. Нападение происходило на глазах у детей. После совершения преступления Мустафаев и Саидмуратова скрылись с места происшествия. Мустафаева обвинили в покушении на убийство, а Саидмуратову — в хулиганстве.

В начале апреля водитель попросил Невский районный суд прекратить производство по делу в отношении Саидмуратовой за примирением сторон, так как она извинилась перед потерпевшим и возместила ему ущерб, однако суд посчитал, что этого недостаточно для прекращения производства.