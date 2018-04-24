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Видео: Фанаты на руках вынесли автомобиль обратно на трассу
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Видео: Фанаты на руках вынесли автомобиль обратно на трассу 

Quto.ru 41 минуту назад
Фото: Quto.ru
Вы наверняка видели, как во время беспорядков толпа переворачивает автомобили? Включите обратное воспроизведение и получите следующее видео. Польский гонщик во время ралли по заснеженной лесной дороге вылетел в кювет на своем Fiat 126p. Казалось бы, на этом гонка для водителя закончена. Но нет! Зрители подбежали и в считанные секунды вытащили машину на дорогу. Причем так ловко, словно для этого и дежурили на повороте. При этом машина, кажется, почти не пострадала и справится с тем, чтобы доехать до финиша.
Надеемся, когда гонка закончилась, спортсмен поставил всем этим ребятам по кружке чего-нибудь.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen покорит Пайкс Пик на электропрототипеВидео: Кот проехал 130 км в колесной арке Honda Jazz будущего хозяинаВидео: Нечто с неба чуть не раздавило автомобиль
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