Видео: Фанаты на руках вынесли автомобиль обратно на трассу

Вы наверняка видели, как во время беспорядков толпа переворачивает автомобили? Включите обратное воспроизведение и получите следующее видео. Польский гонщик во время ралли по заснеженной лесной дороге вылетел в кювет на своем Fiat 126p. Казалось бы, на этом гонка для водителя закончена. Но нет! Зрители подбежали и в считанные секунды вытащили машину на дорогу. Причем так ловко, словно для этого и дежурили на повороте. При этом машина, кажется, почти не пострадала и справится с тем, чтобы доехать до финиша.

Надеемся, когда гонка закончилась, спортсмен поставил всем этим ребятам по кружке чего-нибудь.