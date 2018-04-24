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Пензенское УГИБДД прокомментировало массовое ДТП на трассе с участием фуры
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Пензенское УГИБДД прокомментировало массовое ДТП на трассе с участием фуры 

PNZdrive 41 минуту назад
Пресс-служба регионального УГИБДД прокомментировала массовое ДТП, которое накануне произошло на трассе в Кузнецком районе.
Предварительно установлено, что 23 апреля в 12:50 на 747 километре федеральной трассы М-5 «УРАЛ» не смогли разъехаться три машины.
За рулем легковушки «LADA-GRANTA» ехал 40-летний мужчина, автомобилем «VOLVO FH-TRUCK» управлял 58-летний водитель, фуру «DAF XE105» с прицепом вел 48-летний автомобилист.
«Из-за силы удара легковушка «LADA-GRANT» съехала в кювет, где перевернулась. В результате инцидента водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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