Пензенское УГИБДД прокомментировало массовое ДТП на трассе с участием фуры

Пресс-служба регионального УГИБДД прокомментировала массовое ДТП, которое накануне произошло на трассе в Кузнецком районе.

Предварительно установлено, что 23 апреля в 12:50 на 747 километре федеральной трассы М-5 «УРАЛ» не смогли разъехаться три машины.

За рулем легковушки «LADA-GRANTA» ехал 40-летний мужчина, автомобилем « VOLVO FH-TRUCK» управлял 58-летний водитель, фуру «DAF XE105» с прицепом вел 48-летний автомобилист.

«Из-за силы удара легковушка «LADA-GRANT» съехала в кювет, где перевернулась. В результате инцидента водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.