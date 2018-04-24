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Пес угнал грузовик и устроил погром
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Пес угнал грузовик и устроил погром 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Китае пес въехал в магазин на грузовике хозяина. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Тайчжоу (провинция Чжэцзян) на востоке страны. Небольшой грузовик, за рулем которого оказалась собака, влетел в магазин мобильных телефонов и снес один из стеллажей. Ни один из посетителей или работников заведения не пострадал.
Позже выяснилось, что грузовик был припаркован у фруктовой лавки, расположенной по соседству. Водитель оставил своего пса в машине с работающим двигателем, а сам зашел в магазин. Его питомец случайно наступил на педаль газа, что и привело к аварии.
Пользователи китайской социальной сети Weibo высоко оценили необычное видео и пошутили, что пса-водителя стоило заставить пройти тест на алкогольное опьянение.
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