Собака «за рулем» машины въехала в витрину магазина

Грузовик, управляемый собакой, врезался в витрину магазина, разбив ее вдребезги. Авария произошла в городе Тайчжоу в китайской провинции Цзянсу. Соответствующее видео появилось в Сети, передает MailOnline.

На кадрах видно, как в стеклянную витрину на большой скорости влетает грузовик. А несколькими секундами спустя в пустой кабине водителя появляется голова собаки.

Как выяснилось, автомобиль был припаркован у двери соседнего фруктового магазина. Его владелец забыл отключить зажигание и отлучился, оставив в кабине пса. Вероятно, он и привел транспортное средство в движение, наступив на педаль газа.

Как сообщается в материале, никто из людей, а также ни одно животное в результате происшествия не пострадало.

Ранее сообщалось, что собака покалечила женщину, свалившись на нее с высотного здания. У пострадавшей диагностированы сотрясение мозга и серьезные повреждения шеи, она госпитализирована. Собака при инциденте не пострадала.