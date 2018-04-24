Ещё
Столб и два автомобиля пострадали в аварии в Брянске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Столб и два автомобиля пострадали в аварии в Брянске 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Авария произошла утром во вторник, 24 апреля, в Брянске в месте с говорящим названием — «Перехватчик». Volkswagen резко и без предупреждения перестроился в другой ряд, задев при маневре кроссовер Kia, который потерял управление и врезался в столб.
Линия электропередач не выдержала удара, и вся конструкция, искрясь и обрывая провода, обрушилась на дорогу и на попавшие в ДТП автомобили.
Очевидцы утверждают, что водители обеих машин и пассажир Kia отделались легкими травмами. К настоящему времени последствия аварии почти устранены и не влияют на дорожную ситуацию на «Перехватчике».
Вести.Ru: последние новости
10 самых импортируемых автомобилей в Россию Чета пьяных полицейских устроила драку из-за отказа продать им алкоголь Машина с "мигалкой" устроила массовую аварию на МКАД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
Казахстан закрыл границу с Россией81
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение