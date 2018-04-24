Столб и два автомобиля пострадали в аварии в Брянске

Авария произошла утром во вторник, 24 апреля, в Брянске в месте с говорящим названием — «Перехватчик». Volkswagen резко и без предупреждения перестроился в другой ряд, задев при маневре кроссовер Kia , который потерял управление и врезался в столб.

Линия электропередач не выдержала удара, и вся конструкция, искрясь и обрывая провода, обрушилась на дорогу и на попавшие в ДТП автомобили.

Очевидцы утверждают, что водители обеих машин и пассажир Kia отделались легкими травмами. К настоящему времени последствия аварии почти устранены и не влияют на дорожную ситуацию на «Перехватчике».