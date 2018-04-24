В Самаре на ул. Ташкентской трамвай наехал на женщину

Во вторник, 24 апреля, около 16:30 на улице Ташкентской в Кировском районе Самары, водитель трамвая по причине, которая сейчас выясняется, допустил наезд на женщину-пешехода, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Попавшая под трамвай женщина получила травму ноги. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

На место происшествия работали сотрудники ГИБДД

По факту ДТП, с участием линейного транспорта и пешехода проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.