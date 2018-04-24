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На ул. Ташкентской трамвай наехал на пешехода
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На ул. Ташкентской трамвай наехал на пешехода 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
По предварительным данным, водитель трамвая наехал на женщину-пешехода.
В результате пострадавшую госпитализировали с травмой ноги.
Полицейские продолжают работать на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка.
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