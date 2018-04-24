На ул. Ташкентской трамвай наехал на пешехода

Полицейские продолжают работать на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка.

В результате пострадавшую госпитализировали с травмой ноги.

По предварительным данным, водитель трамвая наехал на женщину-пешехода.

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