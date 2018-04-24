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Костромичу, виновному в смерти 18-летнего друга, вынесли приговор
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Костромичу, виновному в смерти 18-летнего друга, вынесли приговор 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Костромич, который стал виновником смертельного ДТП на стадионе в Заволжском районе, услышал приговор. По его вине погиб 18-летний молодой человек, сообщает Димитровский районный суд Костромы.
Напомним, что трагедия произошла в октябре прошлого года. Компания молодежи гуляла на стадионе в Заволжье, один из молодых людей был на машине. 18-летний костромич попросил прокатить его на капоте. И водитель, и «пассажир» были пьяны. 25-летний молодой человек, севший за руль «ВАЗ», не был хозяином авто. Он наматывал круги по стадиону и врезался в ограждение. 18-летний парень упал и ударился головой. От полученной травмы он в дальнейшем умер в машине «скорой».
Суд приговорил водителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прав его лишили на 3 года. На приговор повлияло наличие малолетнего ребенка и раскаяние. Перед матерью погибшего он извинился, она даже просила прекратить уголовное дело в связи с примирением.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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