Костромичу, виновному в смерти 18-летнего друга, вынесли приговор

Костромич, который стал виновником смертельного ДТП на стадионе в Заволжском районе, услышал приговор. По его вине погиб 18-летний молодой человек, сообщает Димитровский районный суд Костромы.

Напомним, что трагедия произошла в октябре прошлого года. Компания молодежи гуляла на стадионе в Заволжье, один из молодых людей был на машине. 18-летний костромич попросил прокатить его на капоте. И водитель, и «пассажир» были пьяны. 25-летний молодой человек, севший за руль « ВАЗ », не был хозяином авто. Он наматывал круги по стадиону и врезался в ограждение. 18-летний парень упал и ударился головой. От полученной травмы он в дальнейшем умер в машине «скорой».

Суд приговорил водителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прав его лишили на 3 года. На приговор повлияло наличие малолетнего ребенка и раскаяние. Перед матерью погибшего он извинился, она даже просила прекратить уголовное дело в связи с примирением.

Приговор в законную силу еще не вступил.