В Кантемировской дивизии проведены занятия по профилактике ДТП

Военнослужащие ознакомились с действиями в дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности, особенностями управления транспортным средством в сложных дорожных условиях и рассмотрели примеры наиболее частых ДТП.

В воинских частях и подразделениях Кантемировской дивизии Западного военного округа инспекторы ВАИ провели занятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и повышению уровня знаний законодательства в области безопасности дорожного движения.

В ходе занятий военнослужащие соединения Западного военного округа, имеющие водительское удостоверение, ознакомились с действиями в дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности, особенностями управления транспортным средством в сложных дорожных условиях и рассмотрели примеры наиболее частых ДТП.

Кроме того, сотрудники ВАИ проверили знания Правил дорожного движения у военнослужащих, назначенных старшими машин, для допуска их к исполнению служебных обязанностей.

На занятия по безопасности дорожного движения было привлечено 100% личного состава воинских частей и подразделений Кантемировской дивизии.