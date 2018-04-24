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В Кантемировской дивизии проведены занятия по профилактике ДТП
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В Кантемировской дивизии проведены занятия по профилактике ДТП 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие ознакомились с действиями в дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности, особенностями управления транспортным средством в сложных дорожных условиях и рассмотрели примеры наиболее частых ДТП.
В воинских частях и подразделениях Кантемировской дивизии Западного военного округа инспекторы ВАИ провели занятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и повышению уровня знаний законодательства в области безопасности дорожного движения.
В ходе занятий военнослужащие соединения Западного военного округа, имеющие водительское удостоверение, ознакомились с действиями в дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности, особенностями управления транспортным средством в сложных дорожных условиях и рассмотрели примеры наиболее частых ДТП.
Кроме того, сотрудники ВАИ проверили знания Правил дорожного движения у военнослужащих, назначенных старшими машин, для допуска их к исполнению служебных обязанностей.
На занятия по безопасности дорожного движения было привлечено 100% личного состава воинских частей и подразделений Кантемировской дивизии.
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