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В ТРЦ «Хорошо!» устроили «День здорового автомобиля»
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В ТРЦ «Хорошо!» устроили «День здорового автомобиля» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В крытом паркинге (2-й уровень) торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в субботу, 21 апреля, состоялся день здорового автомобиля. Жители столицы смогли бесплатно проверить состояние своей машины.
— Подводя итоги аналогичных акций прошлых лет, оказалось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по факту наших технических проверок оказались «недообследованы», а значит, представляют опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения, — рассказал заместитель генерального
директора «Русского АвтоМотоКлуба» (РАМК) Андрей Барсуков.
Автомеханики РАМК бесплатно протестировали уровень и качество технических жидкостей, проверили состояние шин и двигателей автомобилей.
Партнерами акции выступили: премия «Автомобиль года в России», сеть автотехцентров «ВилГуд», федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit, сеть автомоек «МойМобиль», ежедневный информационный портал «Автомобили. RU». (то)
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