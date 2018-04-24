На подъезде к Екатеринбургу фура сбила лося

На трассе под Екатеринбургом водитель фуры сбил лося. Как рассказали Е1.RU в ГИБДД , это произошло сегодня вечером.

— На 160-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу от М5 Урал» водитель, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, допустил наезд на лося, — рассказали Е1.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

От сильного удара лось погиб. Это не первый случай, когда животные выбегают на дорогу и попадают под колёса. В ноябре прошлого года легковушка сбила лося на ЕКАД. Иногда такие истории заканчиваются хорошо — в сентябре 2017 года мы публиковали видео, как животное весьма осторожно пересекает Кольцовский тракт.