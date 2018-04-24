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На подъезде к Екатеринбургу фура сбила лося
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На подъезде к Екатеринбургу фура сбила лося 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На трассе под Екатеринбургом водитель фуры сбил лося. Как рассказали Е1.RU в ГИБДД, это произошло сегодня вечером.
— На 160-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу от М5 Урал» водитель, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, допустил наезд на лося, — рассказали Е1.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
От сильного удара лось погиб. Это не первый случай, когда животные выбегают на дорогу и попадают под колёса. В ноябре прошлого года легковушка сбила лося на ЕКАД. Иногда такие истории заканчиваются хорошо — в сентябре 2017 года мы публиковали видео, как животное весьма осторожно пересекает Кольцовский тракт.
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