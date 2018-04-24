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На трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика
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На трассе под Самарой столкнулись четыре грузовика 

Газета.Ru 1 час назад
Главное управление Министерства внутренних дел по Самарской области сообщило о столкновении четырех грузовиков на трассе М-5 «Урал», передает РИА «Новости».
Сообщается, что ДТП произошло на 918 километре трассы М-5 «Урал», столкнувшиеся грузовики двигались по направлению к Москве.
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.
По данным сотрудников правоохранительных органов, в результате ДТП разлива топлива не произошло, повреждений груза допущено не было. В данный момент сотрудники правоохранительных органов на месте проводят доследственную проверку по факту произошедшего. На месте аварии работают спасатели и медики.
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