На видео попал «танец» ДПСника и пытавшегося выкрасть протокол таксиста

Видео с московским таксистом, пытавшимся выкрасть протокол у инспектора ДПС , появилось в Сети.

Водитель такси ехал по встречной полосе. Его остановили, в отношении таксиста составили протокол о нарушении правил дорожного движения. В надежде избежать наказания нарушитель попытался выкрасть заполненный бланк протокола и уйти.

На ролике видно, что он выхватил заветную бумажку, остальные бланки упали на дорожное полотно. Таксист попытался скрыться, но полицейский схватил его за плечо, и они закружились «в танце». В Сети нарушителя даже прозвали «Цескаридзе».