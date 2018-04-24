На видео попал «танец» ДПСника и пытавшегося выкрасть протокол таксиста 

Видео с московским таксистом, пытавшимся выкрасть протокол у инспектора ДПС, появилось в Сети.
Водитель такси ехал по встречной полосе. Его остановили, в отношении таксиста составили протокол о нарушении правил дорожного движения. В надежде избежать наказания нарушитель попытался выкрасть заполненный бланк протокола и уйти.
На ролике видно, что он выхватил заветную бумажку, остальные бланки упали на дорожное полотно. Таксист попытался скрыться, но полицейский схватил его за плечо, и они закружились «в танце». В Сети нарушителя даже прозвали «Цескаридзе».
Ранее «Ридус» публиковал видео погони полиции за пьяным водителем, который повредил две машины и едва не сбил инспектора.