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На видео попал «танец» ДПСника и пытавшегося выкрасть протокол таксиста
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На видео попал «танец» ДПСника и пытавшегося выкрасть протокол таксиста 

Ридус 1 час назад
Видео с московским таксистом, пытавшимся выкрасть протокол у инспектора ДПС, появилось в Сети.
Водитель такси ехал по встречной полосе. Его остановили, в отношении таксиста составили протокол о нарушении правил дорожного движения. В надежде избежать наказания нарушитель попытался выкрасть заполненный бланк протокола и уйти.
На ролике видно, что он выхватил заветную бумажку, остальные бланки упали на дорожное полотно. Таксист попытался скрыться, но полицейский схватил его за плечо, и они закружились «в танце». В Сети нарушителя даже прозвали «Цескаридзе».
Ранее «Ридус» публиковал видео погони полиции за пьяным водителем, который повредил две машины и едва не сбил инспектора.
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