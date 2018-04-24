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В Ишиме ученикам провели урок в школьном автобусе
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В Ишиме ученикам провели урок в школьном автобусе 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 24 апреля, в рамках социальной акции «Повод для обгона» в Ишиме прошло мероприятие, посвящённое соблюдению правил дорожной безопасности.
Сотрудники ГИБДД провели урок не в учебном учреждении, а в школьном желтом автобусе для лучшей наглядности. На уроке дети изучили правила поведения в школьном автобусе, а затем применили их на практике: под руководством учителей и сотрудников полиции ребята повторили порядок посадки в автобус и правильное использование ремня безопасности.
К концу 2018 года в Тюменской области для перевозки детей купят новые автобусы для обеспечения безопасности перевозок детей. Согласно постановлению правительства, автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться при детских перевозках с 1 апреля 2019 года. Массой более 5 тонн — с 1 октября 2018 года. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».
Фото: www.gibdd.ru.
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