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Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости
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Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
В швейцарской коммуне Кёниц округа Берн дорожная камера сфотографировала утку в момент «превышения скорости» в населенном пункте. Низколетящая птица попала в объектив фотокамеры, поскольку вместо разрешенных 30 км/ч передвигалась на скорости 52 км/ч. Информацию о «нарушителе» и снимок пернатого опубликовала местная полиция.
Дорожная камера в Орле поймала автомобиль на скорости 1418 км/ч  Мало того, буквально через три дня после этого радар фиксации скорости вновь сфотографировал превышающую утку!
Поскольку птицы не носят номерные знаки, то остается неясным, идет ли речь об одной и той же особи, или это уже другой любитель низких полетов под камерой. В любом случае, выяснить это уже не удастся.
Московские камеры тоже гоняются за кем попало: недавно оштрафовали даже тень от автомобиля!
Отметим, что в Швейцарии действуют весь суровые штрафы за нарушения ПДД. Превышение скорости в населенном пункте более чем на 15 км/ч грозит нарушителю не только крупным штрафом суммой около 100 тысяч рублей, но и лишением прав на срок от 3 месяцев.
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