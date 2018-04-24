Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости

Дорожные знаки ограничения скорости обычно действуют только для автомобилей, однако швейцарские камеры фотофиксации, видимо, стреляют еще и по уткам. Ничего не подозревающие птицы дважды попались на превышении скорости в населенном пункте.