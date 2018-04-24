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Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости
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Швейцарские утки дважды попались на радар за превышение скорости 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дорожные знаки ограничения скорости обычно действуют только для автомобилей, однако швейцарские камеры фотофиксации, видимо, стреляют еще и по уткам. Ничего не подозревающие птицы дважды попались на превышении скорости в населенном пункте.
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