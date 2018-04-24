Последний гиперкар Koenigsegg Agera RS разогнался за два километра до 390 км/ч

Последний экземпляр гиперкара Koenigsegg Agera RS — Agera RSN — установил новый рекорд скорости на мероприятии VMax200, которое проводится несколько раз в год на различных британских аэродромах. На взлетно-посадочной полосе Кендрю Баррекс, протяженностью 2,1 километра, автомобиль смог разогнаться до 389,5 километра в час.

Рекордную скорость удалось продемонстрировать в финальных заездах заводскому тест-пилоту Koenigsegg Никласу Лилье. Он улучшил результат гонщика LMP1 Оливера Уэбба , который в 2016 году за рулем Koenigsegg One:1 достиг скорости 386,2 километра в час.

Помимо этого рекорда, в активе Koenigsegg Agera RS есть еще пять достижений. Гиперкар стал самой быстрой машиной в разгоне с места до 400 километров в час с последующей остановкой, побив в этом упражнении Bugatti Chiron , самой быстрой машиной на километре и миле дороги общего пользования, самым быстрым автомобилем, ездившим по обычным дорогам, и самой быстрой серийной моделью.

Всего было выпущено 25 экземпляров Agera RS. Последними стали две машины серии Final Edition, в числе которых Agera RSN.

Купе оснащается пятилитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого на стандартной версии составляет 1176 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом увеличения мощности — 1360 сил и 1371 Нм.