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Последний гиперкар Koenigsegg Agera RS разогнался за два километра до 390 км/ч
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Последний гиперкар Koenigsegg Agera RS разогнался за два километра до 390 км/ч 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Последний экземпляр гиперкара Koenigsegg Agera RS — Agera RSN — установил новый рекорд скорости на мероприятии VMax200, которое проводится несколько раз в год на различных британских аэродромах. На взлетно-посадочной полосе Кендрю Баррекс, протяженностью 2,1 километра, автомобиль смог разогнаться до 389,5 километра в час.
Рекордную скорость удалось продемонстрировать в финальных заездах заводскому тест-пилоту Koenigsegg Никласу Лилье. Он улучшил результат гонщика LMP1 Оливера Уэбба, который в 2016 году за рулем Koenigsegg One:1 достиг скорости 386,2 километра в час.
Помимо этого рекорда, в активе Koenigsegg Agera RS есть еще пять достижений. Гиперкар стал самой быстрой машиной в разгоне с места до 400 километров в час с последующей остановкой, побив в этом упражнении Bugatti Chiron, самой быстрой машиной на километре и миле дороги общего пользования, самым быстрым автомобилем, ездившим по обычным дорогам, и самой быстрой серийной моделью.
Всего было выпущено 25 экземпляров Agera RS. Последними стали две машины серии Final Edition, в числе которых Agera RSN.
Купе оснащается пятилитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого на стандартной версии составляет 1176 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом увеличения мощности — 1360 сил и 1371 Нм.
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