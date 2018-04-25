Грузовой поезд сбил мужчину из Ростовской области под Самарой

24 апреля во вторник в Самарской области произошел трагический случай. Примерно в 17:25 на 1191 километре железной дороги грузовой поезд сбил 85-летнего мужчину. Происшествие произошло на пункте N9, сообщает информагентство Nation News.

Мужчина шел вдоль железнодорожных путей и захотел перейти на другую сторону, а в этот момент там двигался поезд. Пенсионеру кричали родственники, чтобы он остановился, но он не услышал и попал под колесо состава.

По информации полиции, мужчина проживал в Ростовской области, а в Самару приехал к своим родственникам. В данный момент по факту произошедшего проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение. Это дело находится под контролем Куйбышевской транспортной прокуратуры.