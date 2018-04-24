Чернокожий водитель называет автобус женой

Казалось бы, какие поклонники могут быть у водителя автобуса? Он же не артист. Он скромный перевозчик.

В принципе, его работа механическая. Открыл — закрыл двери, доставил пассажиров из пункта А в пункт Б и после смены — домой, к семье и детям. Но Виктор Аджибаде, водитель Электростальского пассажирского автотранспортного предприятия (ЭПАП) Мострансавто — звезда. Его пассажиры и вкусности приносят, и подарочки дарят (одних календарей настенных у Виктора целая коллекция собралась: какие-то на Новый год получил, какие-то на День рождения). А некоторые электростальцы ездят только с Виктором, остальные автобусы пропускают принципиально.

— Они пообщаться со мной любят, — усмехается чернокожий водитель автобуса. — Специально в мой автобус садятся, чтобы, как вы говорите, лясы поточить.

На весь Московский регион Аджибаде один такой: чернокожий нигериец-водитель. В городке, где африканцам на улицах до сих пор оборачиваются вслед, его уважают не только за «нестандартный» цвет кожи. Крутит баранку городского автобуса Виктор ответственно, на работе не филонит. Не асс, но дело свое знает. А еще, говорят коллеги, добродушный он парень, всегда улыбается, зла за душой не держит, хоть и хитрован. И с юморком называют его на французский манер, ударяя в имени второй слог — Виктор. Аджибаде мнит себя капитаном. А водительская кабина для него — капитанский мостик. Дело в том, что Виктор в прошлом моряк. Соленые брызги, качка, сложная корабельная техника — все это когда-то было в его жизни. Там, в Нигерии. Но брутальной карьере моряка воспротивилась мама. Не видеть сына месяцами, волноваться и переживать — это было выше ее сил.

— Капитан следит за всем, что делается на корабле, а я слежу за салоном автобуса, — говорит Виктор. — за людьми: если старик стоит, прошу уступить ему место, если дети в салоне, еду медленнее, чем обычно, чтобы не растрясти. Водителю мало смотреть на дорогу, надо, чтобы в салоне был порядок. Чтобы никто не ругался. Атмосфера в автобусе должна быть спокойная.

Как на корабле уважают капитана, так и в автобусе Аджибаде — водитель для пассажиров непререкаемый авторитет, а не какой-нибудь «водила». С ним всегда есть, о чем поговорить. Те, кто бывал в Африке, заводят с Виктором беседы про тамошнюю жизнь: обсуждают традиции, уклад. Некоторые специально катаются с ним, чтобы потренироваться в английском.

— Мне не мешает, — признается чернокожий водитель. — Я всегда внимательно слежу за дорогой. Водительский опыт большой.

После того, как Виктор распрощался с морем, он долго гонял на родине фуры. Пока не согласился на уговоры друзей все бросить и поехать учиться в Москву, в РУДН . Приехал и, как часто бывает, остался. Со временем женился, в семье родился ребенок — один, второй, третий. Когда Виктор стал отцом в пятый раз, большое семейство Аджибаде перебралось из столицы в подмосковные Электроугли, где Виктор построил дом.

— Работал сначала водителем автобуса в Ногинске, потом перевелся в Электросталь , — рассказывает Виктор. — Система-то одна. Не знаю, как кому, а мне нравится. Люди хорошие, начальство разумное. Руководство Электростальского автопредприятия необычного водителя, что называется, с руками оторвало. У них и без того недобор в штате, а тут такой необычный «персонаж».