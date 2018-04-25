За право обслуживать новые маршруты в аэропорт Платов сразятся три перевозчика

За право обслуживать новые маршруты в аэропорт Платов, которые свяжут авиагавань с Ростовом-на-Дону и Новочеркасском, будут сражаться три перевозчика — ООО «Аксай-Авто», ООО «Новочеркасские пассажирские перевозки» и ООО «Гантенбайн». Последний, к слову, зарегистрирован в Москве. Это следует из материалов, которые опубликованы на портале регионального правительства.

Напомним, новый автобусный маршрут №700 поедет от Привокзальной площади по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, а далее — по федеральной трассе М-4 «Дон». На нем будет работать 12 больших автобусов с Wi-Fi. Маршрут №800 соединит аэропорт Платов с Новочеркасском, на нем будут работать по 2 автобуса средней и малой вместимости. Билеты на этот транспорт можно будет купить онлайн.