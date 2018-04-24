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Под КамАЗ в Саратове угодили пенсионеры
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Под КамАЗ в Саратове угодили пенсионеры 

Новости Саратова 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
Дорожно транспортное происшествие с участием большегруза произошло на Новоастраханском шоссе в Заводском районе областного центра.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, днем 24 апреля здесь не поделили дорогу КамАЗ и ВАЗ-2107.
По предварительной версии, «семерка» ехала по основной дороге, а грузовик выруливал со второстепенной. В итоге КамАЗ серьезно помял бок легкового автомобиля, в котором находилась пожилая супружеская пара.
Водитель и пассажирка «семерки» госпитализированы с тяжелыми травмами. Дорожная полиция выясняет детали происшествия и степень вины участников ДТП.
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