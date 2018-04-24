Под КамАЗ в Саратове угодили пенсионеры

Дорожно транспортное происшествие с участием большегруза произошло на Новоастраханском шоссе в Заводском районе областного центра.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, днем 24 апреля здесь не поделили дорогу КамАЗ и ВАЗ-2107.

По предварительной версии, «семерка» ехала по основной дороге, а грузовик выруливал со второстепенной. В итоге КамАЗ серьезно помял бок легкового автомобиля, в котором находилась пожилая супружеская пара.