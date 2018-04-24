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В Митине для детей организовали акцию «Шагающий автобус»
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В Митине для детей организовали акцию «Шагающий автобус» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Дорожные инспекторы провели для воспитанников старшей группы № 2 корпуса «Дельфиненок» школы № 1900 акцию «Шагающий автобус». Сотрудники ГИБДД рассказали дошкольникам о правилах поведения на проезжей части, напомнили о правилах перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали об опасностях, которые могут ожидать их по пути следования.
Особое внимание дорожные инспекторы обратили на светоотражающие элементы на одежде ребят, обязательные при нахождении вблизи автомобильной дороги в темное время суток. Подобные акции очень важны для закрепления теоретических и практических знаний безопасного поведения на дорогах и помогут дошколятам сориентироваться в любой дорожной ситуации. (ср)
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