Военные автоинспекторы провели акцию «Автошина» в Самарской области

В рамках акции военных водителей учили соблюдать правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Военная автоинспекция провела акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий в Самарской области.

В ходе акции «Автошина» в соединениях и воинских частях гарнизона с водителями личного и служебного транспорта были проведены занятия по недопущению использования автошин, не соответствующих сезону и с недопустимым рисунком протектора.

Кроме того, в детском саду №35 сотрудники военной автоинспекции в игровой форме ознакомили детей с правилами поведения на дороге и продемонстрировали патрульный автомобиль ВАИ.

В рамках акции военных водителей учили соблюдать правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.