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Военные автоинспекторы провели акцию «Автошина» в Самарской области
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Военные автоинспекторы провели акцию «Автошина» в Самарской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках акции военных водителей учили соблюдать правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Военная автоинспекция провела акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий в Самарской области.
В ходе акции «Автошина» в соединениях и воинских частях гарнизона с водителями личного и служебного транспорта были проведены занятия по недопущению использования автошин, не соответствующих сезону и с недопустимым рисунком протектора.
Кроме того, в детском саду №35 сотрудники военной автоинспекции в игровой форме ознакомили детей с правилами поведения на дороге и продемонстрировали патрульный автомобиль ВАИ.
В рамках акции военных водителей учили соблюдать правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации.
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