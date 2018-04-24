Специально или совпадение? Внедорожник таранит легковушку

Когда неожиданно, мирно ехавший до этого черный внедорожник, резко виляет вправо и с силой бьет опережавшую его по соседней правой полосе иномарку.

Удар был столь силён, что несчастную легковушку швырнуло на столб, после чего она отлетела на встречную полосу и зацепила другие машины. Вероятно, водитель и пассажиры (если они были) пострадавшей машины получили травмы, даже если были пристегнуты ремнями безопасности.

Не исключено, что внедорожник специально устроил ДТП. Уж слишком резко точно он совершил роковой маневр. Однако в этом случае странно, что он не покинул место аварии и никто не вышел из машины после ДТП. Если же это случайность, то остается только посочувствовать, что водитель так несвоевременно и резко решил вильнуть вправо.