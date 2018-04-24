«»Хонду" впечатало в ограждения»: на Каховской — Юных Пионеров столкнулись две иномарки

Во вторник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 19:00 на пересечении Каховской и Юных Пионеров столкнулись автомобили Honda Mazda . Об этом 63.ru сообщили в группе «ДТП Самара».

Ограждение оцарапало корпус «Хонды»

— «Мазда» буквально вытолкнула «Хонду» на пешеходный переход. От удара «японца» вдавило в ограждение, — рассказали очевидцы.

От удара в одной из машин сработали подушки безопасности