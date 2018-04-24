Во вторник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 19:00 на пересечении Каховской и Юных Пионеров столкнулись автомобили Honda и Mazda. Об этом 63.ru сообщили в группе «ДТП Самара».
Ограждение оцарапало корпус «Хонды»
— «Мазда» буквально вытолкнула «Хонду» на пешеходный переход. От удара «японца» вдавило в ограждение, — рассказали очевидцы.
От удара в одной из машин сработали подушки безопасности
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи.