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«»Хонду" впечатало в ограждения»: на Каховской — Юных Пионеров столкнулись две иномарки
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«»Хонду" впечатало в ограждения»: на Каховской — Юных Пионеров столкнулись две иномарки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 24 апреля, в Самаре произошло ДТП. Около 19:00 на пересечении Каховской и Юных Пионеров столкнулись автомобили Honda и Mazda. Об этом 63.ru сообщили в группе «ДТП Самара».
Ограждение оцарапало корпус «Хонды»
— «Мазда» буквально вытолкнула «Хонду» на пешеходный переход. От удара «японца» вдавило в ограждение, — рассказали очевидцы.
От удара в одной из машин сработали подушки безопасности
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи.
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