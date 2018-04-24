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Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину
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Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 24 апреля, в 17:25, на 1191 км Куйбышевской железной дороги, на девятом пикете, грузовой поезд № 2721 сбил 85-летнего пенсионера, сообщает volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.
По предварительным данным пожилой мужчина, приехавший к родственникам в гости из Ростовской области, шел вдоль путей и хотел их перейти перед движущимся поездом. Видевшие это родственники криками предупреждали его об опасности и просили остановиться, но пенсионер не услышал, попал под поезд и погиб.
По факту смертельного происшествия на железной дороге проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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