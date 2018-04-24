Под Самарой грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Во вторник, 24 апреля, в 17:25, на 1191 км Куйбышевской железной дороги , на девятом пикете, грузовой поезд № 2721 сбил 85-летнего пенсионера, сообщает volga.news со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову.

По предварительным данным пожилой мужчина, приехавший к родственникам в гости из Ростовской области, шел вдоль путей и хотел их перейти перед движущимся поездом. Видевшие это родственники криками предупреждали его об опасности и просили остановиться, но пенсионер не услышал, попал под поезд и погиб.

По факту смертельного происшествия на железной дороге проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.