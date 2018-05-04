Ещё
На ночной трассе в Башкирии под колесами ВАЗ-2114 погиб пешеход
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ночной трассе в Башкирии под колесами ВАЗ-2114 погиб пешеход 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Несчастный случай произошел в ночь на пятницу, 4 мая, в Кармаскалинском районе республики. По трассе Уфа — Инзер — Белорецк ВАЗ-2114 ехал водитель из Белорецка. В 1:20 на 34 километре дороги он наехал на пешехода. Предположительно, автомобилист не заметил мужчину в темноте. Увы, от полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Его личность установили: это оказался 52-летний житель Кармаскалинского района.
— За сутки выявлено 2600 нарушений правил дорожного движения, задержали 40 нетрезвых водителей, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
ufa1.ru: последние новости
Жительница Уфы спровоцировала ДТП, включив «аварийку» В Башкирии внедорожник врезался в мотоцикл: пострадал байкер В Стерлитамаке байкер влетел в иномарку
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получение водительских прав упростят2
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»110
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение