На ночной трассе в Башкирии под колесами ВАЗ-2114 погиб пешеход

Несчастный случай произошел в ночь на пятницу, 4 мая, в Кармаскалинском районе республики. По трассе Уфа — Инзер — Белорецк ВАЗ-2114 ехал водитель из Белорецка. В 1:20 на 34 километре дороги он наехал на пешехода. Предположительно, автомобилист не заметил мужчину в темноте. Увы, от полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Его личность установили: это оказался 52-летний житель Кармаскалинского района.

— За сутки выявлено 2600 нарушений правил дорожного движения, задержали 40 нетрезвых водителей, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.