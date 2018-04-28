На трассе в Башкирии перевернулась легковушка: пострадал подросток

Вчера, 27 апреля, ночью в Дуванском районе на 172 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка 27-летний местный водитель за рулём «семерки» не справился с управление и улетел в кювет.

Как стало известно позже, водитель ВАЗ-2107 ехал с пассажирами со стороны села Дуван в направлении деревни Тастуба.

— В результате аварии водитель и его пассажиры, 28-летний молодой человек и 15-летняя девочка, получили травмы, — пояснили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции

Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 45 нетрезвых водителей. На дорогах республики зарегистрировано семь аварий, в которых десять человек получили травмы.