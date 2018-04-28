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На трассе в Башкирии перевернулась легковушка: пострадал подросток
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На трассе в Башкирии перевернулась легковушка: пострадал подросток 

ufa1.ru 14 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вчера, 27 апреля, ночью в Дуванском районе на 172 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка 27-летний местный водитель за рулём «семерки» не справился с управление и улетел в кювет.
Как стало известно позже, водитель ВАЗ-2107 ехал с пассажирами со стороны села Дуван в направлении деревни Тастуба.
— В результате аварии водитель и его пассажиры, 28-летний молодой человек и 15-летняя девочка, получили травмы, — пояснили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2700 нарушений ПДД, задержаны 45 нетрезвых водителей. На дорогах республики зарегистрировано семь аварий, в которых десять человек получили травмы.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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