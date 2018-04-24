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Разбился в машине таксиста: в Башкирии под суд пойдет водитель, угробивший пассажира
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Разбился в машине таксиста: в Башкирии под суд пойдет водитель, угробивший пассажира 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На скамье подсудимых окажется 28-летний житель Уалинского района. Ему грозит уголовное наказание за смертельное ДТП. Авария, которая унесла жизнь молодого мужчины, произошла в марте. На 96 километре дороги Белорецк-Учалы— Миасс автомобиль ВАЗ-2114 улетел с трассы, машина перевернулась. В сухой сводке дорожных полицейских значилось: авария произошла на крутом повороте, 28-летний мужчина за рулем автомобиля не справился с управлением. От полученных травм скончался 29-летний пассажир.
Ехал в такси
В тот вечер Айдар отправился в соседнюю деревню на такси. В машине кроме водителя были еще две девушки. Но до места назначения мужчина так и не доехал. Водитель разогнался и на огромной скорости не вписался в поворот. Айдар не пристегнулся, у него не было шансов выжить: он скончался до приезда скорой помощи. О происшествии сообщили родным. — Мы сначала не понимали, кто виноват, как такое могло случиться. Одна из девушек вышла из перевернутой машины и убежала. Водителя и другую девушку госпитализировали, — рассказали учалинцы. Семья разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи: родные искали свидетелей ДТП. Позже дело передали следователям. Спустя месяц после смертельной аварии оперативники завершили работу.
Машина улетела за обочину и перевернулась
Дело отправится в суд  Следователи завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Основанием для такого решения стал результат осмотра места происшествия. — Автомобиль таксиста не соответствовал нормам. Колеса задней оси на машине были разные: слева стояла шипованная резина, а справа летняя. Это стало одной из причин аварии, — рассказал источник Ufa1. — На повороте легковушку занесло. У пассажира в результате аварии произошла травматическая ампутация головы. Шансов выжить не было. Родные надеятся, что виновник ДТП получит справедливое наказание. Сейчас дело передали в прокуратуру. После обвинительного заключения его направят в суд.
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