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Смертельная авария на трассе в Башкирии: уазик улетел в кювет
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Смертельная авария на трассе в Башкирии: уазик улетел в кювет 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ночь с 28 на 29 апреля в Белокатайском районе на улице Социалистической в селе Новобелокатай перевернулся уазик. Как позже рассказали сотрудники дорожной полиции, 29-летний молодой человек улетел в кювет, где его УАЗ перевернулся.
— В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, — пояснил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.
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