Смертельная авария на трассе в Башкирии: уазик улетел в кювет

В ночь с 28 на 29 апреля в Белокатайском районе на улице Социалистической в селе Новобелокатай перевернулся уазик. Как позже рассказали сотрудники дорожной полиции , 29-летний молодой человек улетел в кювет, где его УАЗ перевернулся.

— В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, — пояснил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.