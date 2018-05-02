В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя пассажирка

Трагедия произошла вечером 1 мая в Белокатайском районе на 12 км автодороги Новомуслюмово-Карлыханово. Об этом сообщает ГИБДД по РБ. {title: Новость по теме}]

19-летняя жительница Челябинской области за рулем « Toyota Corolla» не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии пассажирка, 17-летняя местная жительница, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель не пострадал, с ее слов, она отвлеклась от управления машиной.

За сутки на дорогах республики в ДТП один человек погиб и четверо травмированы.