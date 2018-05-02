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В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя пассажирка
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В Башкирии в ДТП погибла 17-летняя пассажирка 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Трагедия произошла вечером 1 мая в Белокатайском районе на 12 км автодороги Новомуслюмово-Карлыханово. Об этом сообщает ГИБДД по РБ. {title: Новость по теме}]
19-летняя жительница Челябинской области за рулем «Toyota Corolla» не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии пассажирка, 17-летняя местная жительница, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель не пострадал, с ее слов, она отвлеклась от управления машиной.
За сутки на дорогах республики в ДТП один человек погиб и четверо травмированы.
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