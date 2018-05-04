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В Башкирии ВАЗ-2110 улетел в кювет и перевернулся: погиб водитель
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В Башкирии ВАЗ-2110 улетел в кювет и перевернулся: погиб водитель 

ufa1.ru 4 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Смертельная авария произошла в минувший четверг около 18 часов в Туймазинском районе республики. По дороге Октябрьский — Ермекеево на ВАЗ-2110 ехал 49-летний житель Октябрьского. На 54 километре трассы машина вильнула, перелетела встречную полосу, выскочила с обочины в кювет и перевернулась.
— От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Всего за прошедшие сутки в республике в ДТП погибли два человека, получили травмы семеро.
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