В Башкирии ВАЗ-2110 улетел в кювет и перевернулся: погиб водитель

Смертельная авария произошла в минувший четверг около 18 часов в Туймазинском районе республики. По дороге Октябрьский — Ермекеево на ВАЗ-2110 ехал 49-летний житель Октябрьского. На 54 километре трассы машина вильнула, перелетела встречную полосу, выскочила с обочины в кювет и перевернулась.

— От полученных травм водитель скончался на месте ДТП, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Всего за прошедшие сутки в республике в ДТП погибли два человека, получили травмы семеро.