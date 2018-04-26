В Башкирии вынесли приговор пьяному лихачу за смертельное ДТП

В Белебеевском городском суде зачитали приговор местному жителю, который в июле 2017 года попал в аварию. В ДТП погиб пассажир.

Двое мужчин ехали на «семерке» в село Усень-Ивановское в Белебеевском районе. Владельцем автомобиля был 43-летний родственник обвиняемого, который в тот день сел на пассажирское сиденье.

— Прав на управление машиной у обвиняемого не было, к тому же он много выпил и превысил скорость. Не справившись с управлением, выехал на «встречку» и угодил в кювет. Пассажир погиб на месте аварии, — рассказали в Белебеевской межрайонной прокуратуре

Свою вину подсудимый признал. Суд отправил его на два года в колонию-поселение и лишил его водительских прав на 2,5 года.