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В Башкирии вынесли приговор пьяному лихачу за смертельное ДТП
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В Башкирии вынесли приговор пьяному лихачу за смертельное ДТП 

ufa1.ru 22 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Белебеевском городском суде зачитали приговор местному жителю, который в июле 2017 года попал в аварию. В ДТП погиб пассажир.
Двое мужчин ехали на «семерке» в село Усень-Ивановское в Белебеевском районе. Владельцем автомобиля был 43-летний родственник обвиняемого, который в тот день сел на пассажирское сиденье.
— Прав на управление машиной у обвиняемого не было, к тому же он много выпил и превысил скорость. Не справившись с управлением, выехал на «встречку» и угодил в кювет. Пассажир погиб на месте аварии, — рассказали в Белебеевской межрайонной прокуратуре.
Свою вину подсудимый признал. Суд отправил его на два года в колонию-поселение и лишил его водительских прав на 2,5 года.
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