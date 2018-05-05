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Водитель иномарки разбился на трассе в Башкирии
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Водитель иномарки разбился на трассе в Башкирии 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
Минувшей ночью 4 мая в Чишминском районе на 1419 км дороги Самара — Уфа — Челябинск в аварии погиб молодой человек.
Как установили дорожные полицейские, 21-летний житель Благоварского района за рулем «Дэу-Нексия» по неизвестной на данный момент причине допустил съезд автомобиля в правый кювет, после чего легковушка перевернулась.
— От полученных травм водитель погиб на месте происшествия, — пояснил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.
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