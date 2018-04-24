Пробки на дорогах Москвы оцениваются в семь баллов

По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере (в районе Левобережный) и на юго-востоке (в районе Капотня); на внешней стороне — на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино, Строгино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (район Теплый Стан) и на юго-востоке (в районе парка Кузьминки-Люблино и в районе Выхино-Жулебино); на внутренней стороне на западе (в районе Кунцево) и на юге (от района Бирюлево Восточное до Братеево).

По направлению от МКАД затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Минском, Киевском шоссе и Октябрьском проспекте.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено на всей его протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 5 до 55 км/ч.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных, Чугунном и Большом Москворецком мостах, на Старой и Новой Площадях, на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Болотной и Серебрянической набережных, на ул. Большая Якиманка, Варварка, Солянка, Тверская, Мясницкая, Большая Лубянка, Большая Никитская, Знаменка, Новый Арбат, Воронцово Поле, а также в Романовом и Звонарском пер.