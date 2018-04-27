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Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на северо-западе (в районе Строгино), юго-востоке (вблизи парка «Кузьминки-Люблино» и в районе Выхино-Жулебино) и востоке (в районе Восточное Измайлово); на внешней стороне на севере (в районах Западное Дегунино и Дмитровский), западе (в районе Очаково-Матвеевское), юго-западе (в районе Теплый Стан) и на востоке (в районах Вешняки и Метрогородок); с внутренней стороны — на западе (в районе Кунцево), юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное) и на юго-востоке (в районе Капотня).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском и Киевском шоссе, Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей его протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 15 до 65 км/ч.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической, Серебрянической, Садовнической и Болотной набережных, Новой площади, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Солянка, Варварка, Ильинка, Большая Никитская, Новый Арбат (в сторону центра), Большая Лубянка, Неглинная.
Кроме того, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Бульварном кольце.
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