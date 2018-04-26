Ещё
Загруженность столичных дорог сохраняется на уровне девяти баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загруженность столичных дорог сохраняется на уровне девяти баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере (в районах Дмитровский и Левобережный), на северо-западе (в районе Строгино), юго-востоке (в районе Капотня и вблизи парка «Кузьминки-Люблино») и востоке (в районе Гольяново); на внешней стороне на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Теплый Стан); с внутренней стороны — на западе (в районах Кунцево и Очаково-Матвеевское) и на юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Варшавском, Минском, Пятницком, Ленинградском и Осташковском шоссе.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей его протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 3 до 30 км/ч, кроме участка на северо-западе (рядом с Ваганьковским кладбищем), где скорость достигает 60 км/ч.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на Большом Устьинском мосту, ул. Большая Якиманка, Мясницкая, Покровка, Маросейка, Неглинная, Солянка, Знаменка, Новый Арбат. Кроме того, загружены на всем протяжении Бульварное и Садовое кольца.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендует водителям 26 апреля отказаться от личных автомобилей из-за дождя и репетиции Парада Победы.
Агентство «Москва»: последние новости
«Автостат»: На 1 тыс. жителей Москвы в начале года приходилось 297 легковых автомобилей Столичные пробки оцениваются в пять баллов Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Bosch возрождает дизельные двигатели1
«АвтоВАЗ» стал прибыльным2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение