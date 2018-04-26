Загруженность столичных дорог сохраняется на уровне девяти баллов

По его данным, на МКАД образовались заторы в обоих направлениях на севере (в районах Дмитровский и Левобережный), на северо-западе (в районе Строгино), юго-востоке (в районе Капотня и вблизи парка «Кузьминки-Люблино») и востоке (в районе Гольяново); на внешней стороне на северо-западе (в районах Северное и Южное Тушино), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районе Теплый Стан); с внутренней стороны — на западе (в районах Кунцево и Очаково-Матвеевское) и на юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Варшавском, Минском, Пятницком, Ленинградском и Осташковском шоссе.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено по всей его протяженности, скорость автомобильного потока колеблется от 3 до 30 км/ч, кроме участка на северо-западе (рядом с Ваганьковским кладбищем), где скорость достигает 60 км/ч.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Серебрянической набережных, на Большом Устьинском мосту, ул. Большая Якиманка, Мясницкая, Покровка, Маросейка, Неглинная, Солянка, Знаменка, Новый Арбат. Кроме того, загружены на всем протяжении Бульварное и Садовое кольца.