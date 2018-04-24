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Звезда сериала «Счастливы вместе» попала в ДТП
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Звезда сериала «Счастливы вместе» попала в ДТП 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Наталья Бочкарева актриса театра и кино. Известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где она исполнила роль Даши Букиной. Последнее время артистка играет на сцене и иногда появляется на различных телепередачах. Недавно она стала участницей шоу «Звезды под гипнозом». Со своими поклонниками звезда старается быть во всем откровенной.
Вчера Наталья рассказала на своей странице в соцсети, что попала в ДТП. Случившееся ее шокировало. По ее словам, она уже очень сильно опаздывала в театр, где играет в спектакле. Однако, когда она почти добралась до работы, то в ее автомобиль врезалась другая машина. «В ужасе я вышла из авто, подошла к виновнику ДТП и захотела просто разорвать его в клочья! Но, буквально через минуту, мое выражение лица резко поменялось», — пояснила актриса. Оказалось, что за рулем машины был мужчина, который вез свою жену в роддом. У нее начались схватки и она уже почти родила малыша по пути в больницу.
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Мужчина извинился перед Бочкаревой и признал свою вину. Артистка вошла в положении перепуганного водителя. и они все решили мирным путем. «Машину мою, конечно же, жалко, но разве груда металла может сравниться с рождением новой жизни?», — подметила актриса. Она и сама мама сына Ивана и дочери Марии. Со своим мужем адвокатом Николаем Борисовым Наталья, к сожалению, развелась четыре года назад.
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