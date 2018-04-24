Звезда сериала «Счастливы вместе» попала в ДТП

37-летняя Наталья Бочкарева актриса театра и кино. Известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где она исполнила роль Даши Букиной. Последнее время артистка играет на сцене и иногда появляется на различных телепередачах. Недавно она стала участницей шоу «Звезды под гипнозом». Со своими поклонниками звезда старается быть во всем откровенной.

Вчера Наталья рассказала на своей странице в соцсети, что попала в ДТП. Случившееся ее шокировало. По ее словам, она уже очень сильно опаздывала в театр, где играет в спектакле. Однако, когда она почти добралась до работы, то в ее автомобиль врезалась другая машина. «В ужасе я вышла из авто, подошла к виновнику ДТП и захотела просто разорвать его в клочья! Но, буквально через минуту, мое выражение лица резко поменялось», — пояснила актриса. Оказалось, что за рулем машины был мужчина, который вез свою жену в роддом. У нее начались схватки и она уже почти родила малыша по пути в больницу.

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