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Три китайских туриста погибли в ДТП на трассе в Каире
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Три китайских туриста погибли в ДТП на трассе в Каире 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Три китайских туриста погибли и восемь ранены в результате ДТП на скоростной трассе между египетскими городами Каир и Александрия, сообщили «Синьхуа» в посольстве КНР в Египте.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы.
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