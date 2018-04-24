Три китайских туриста погибли в ДТП на трассе в Каире

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Движение на Рязанском проспекте по направлению в центр затруднено из-за серьезного ДТП

Попавший в ДТП на Рязанском проспекте самосвал не имел передвигаться по Москве

В Кировской области жертвами ДТП стали пять человек