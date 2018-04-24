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На берегу Москвы-реки нашли бесхозную отрезанную ногу
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На берегу Москвы-реки нашли бесхозную отрезанную ногу
News.ru
2 часа назад
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Фото:
РИА "ВистаНьюс"
Отрезанную ногу нашли на берегу Москвы-реки, инцидент произошел в районе Филевского бульвара, сообщает Рен-ТВ.
Кому принадлежала часть тела, на данный момент неизвестно.
Сотрудники
правоохранительных органов
выясняют обстоятельства произошедшего.
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