Ещё
На берегу Москвы-реки нашли бесхозную отрезанную ногу
Далее:
Читайте также:
Ещё

На берегу Москвы-реки нашли бесхозную отрезанную ногу 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Отрезанную ногу нашли на берегу Москвы-реки, инцидент произошел в районе Филевского бульвара, сообщает Рен-ТВ.
Кому принадлежала часть тела, на данный момент неизвестно.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
News.ru: последние новости
Пассажирские автобусы столкнулись в Сочи В Москве произошло смертельное ДТП Собака на грузовике протаранила витрину магазина в Китае
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение