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Пес в Китае угнал грузовик хозяина и разнес магазин
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Пес в Китае угнал грузовик хозяина и разнес магазин 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В китайском Тайчжоу собака «угнала» автомобиль хозяина, однако не справилась с управлением и врезалась на машине в магазин мобильных телефонов, происшествие попало на видео.
Забавный инцидент произошел в воскресенье, сообщает Daily Mail. Грузовик, припаркованный у дверей магазина фруктов, внезапно сорвался с места и врезался с соседний магазин. Камера наблюдения зафиксировала, как автомобиль пробил стекло, проехал через помещение и врезался в витрину.
Через несколько секунд после ДТП из авто вышел пес, который и управлял грузовиком. Выяснилось, что водитель грузовика не отключил зажигание, оставив своего питомца в машине, сообщает Yangtze Evening News. Игривое животное нажало на педаль газа, что и привело к инциденту. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.
Китайских пользователей позабавило ДТП. Один из них предположил, что собака очень нервничала, так как это был ее первый урок вождения. Другой комментатор предложил проверить пса на алкоголь.
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