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СМИ: задавивший людей в Торонто мужчина был уволен из армии Канады осенью 2017 года
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СМИ: задавивший людей в Торонто мужчина был уволен из армии Канады осенью 2017 года 

ТАСС 2 часа назад
ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Задавивший людей в Торонто Алек Минассиан проходил службу в Вооруженных силах Канады, но был уволен из армии в связи с несоответствием требованиям военной дисциплины. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства национальной обороны страны, который говорил на условиях анонимности.
По его словам, мужчина в сентябре 2017 года приступил к прохождению военной подготовки на базе в Сен-Жан-сюр-Ришельё (провинция Квебек), однако уже в октябре ему было предписано покинуть Вооруженные силы. «Он не подходил для службы в армии», — сказал источник телеканала. В частности, у Минассиана были проблемы с дисциплиной, он носил форму не по уставу и плохо взаимодействовал со сослуживцами в ходе военных учений. «При этом не было никаких тревожных сигналов, которые могли бы указать, что он может сделать что-то подобное [наехать на автомобиле на людей в Торонто]», — отметил собеседник CBC.
ЧП произошло в понедельник в 13:26 по местному времени (20:26 мск) на улице Янг в северной части Торонто. Фургон выехал на тротуар и начал сбивать людей. В результате наезда 10 человек погибли, еще 15 получили ранения. Полиция задержала водителя машины, им оказался 25-летний Минассиан, проживающий в Ричмонд-Хилле — северном пригороде Торонто.
Внимание полиции до инцидента в понедельник он не привлекал и, согласно его персональной страничке в одной из соцсетей, был студентом Колледжа Сенека в Торонто.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал наезд фургона на пешеходов в Торонто бессмысленной атакой и выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Глава правительства также сообщил, что инцидент не привел к изменению спецслужбами уровня угрозы безопасности. Полиция по-прежнему не сообщает о мотивах преступления и не спешит называть инцидент терактом, заявляя, что рассматривает все возможные версии.
Как заявил мэр Торонто Джон Тори, на данный момент опознана только одна из жертв — молодая девушка по имени Анна-Мари Д'Амико.
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