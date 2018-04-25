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Собака «за рулем» машины въехала в витрину магазина
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Собака «за рулем» машины въехала в витрину магазина 

Газета.Ru 59 минут назад
Грузовик, управляемый собакой, врезался в витрину магазина, разбив ее вдребезги, передает телеканал «360».
Авария произошла в городе Тайчжоу в китайской провинции Цзянсу. Соответствующее видео появилось в Сети, передает MailOnline.
На кадрах видно, как в стеклянную витрину на большой скорости влетает грузовик. А несколькими секундами спустя в пустой кабине водителя появляется голова собаки.
Как выяснилось, автомобиль был припаркован у двери соседнего фруктового магазина. Его владелец забыл отключить зажигание и отлучился, оставив в кабине пса. Вероятно, он и привел транспортное средство в движение, наступив на педаль газа.
Как сообщается в материале, никто из людей, а также ни одно животное в результате происшествия не пострадало.
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