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Один человек погиб при столкновении грузовика и двух автомобилей на юго-востоке столицы
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Один человек погиб при столкновении грузовика и двух автомобилей на юго-востоке столицы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
По информации сотрудника экстренных служб, еще один человек в результате происшествия получил травмы.
Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей произошло вечером во вторник, 24 апреля, на юго-востоке Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, а также еще один пострадал.
— На Рязанском проспекте на пересечении с улицей Луховицкой столкнулись грузовик и две легковушки. После ДТП грузовик и один легковой автомобиль перевернулись. Пострадали два человека, один из них погиб, — сообщил сотрудник экстренных служб.
По его словам, движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра ограничено. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии, отмечает РИА Новости.
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