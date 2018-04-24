Один человек погиб при столкновении грузовика и двух автомобилей на юго-востоке столицы

По информации сотрудника экстренных служб, еще один человек в результате происшествия получил травмы.

Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей произошло вечером во вторник, 24 апреля, на юго-востоке Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, а также еще один пострадал.

— На Рязанском проспекте на пересечении с улицей Луховицкой столкнулись грузовик и две легковушки. После ДТП грузовик и один легковой автомобиль перевернулись. Пострадали два человека, один из них погиб, — сообщил сотрудник экстренных служб.

По его словам, движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра ограничено. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии, отмечает РИА Новости

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